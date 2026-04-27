Commento amaro quello di Stefano Cecchi su Moise Kean, attaccante della Fiorentina che ieri non era presente all'Artemio Franchi per assistere alla gara contro il Sassuolo.

Le parole di Cecchi

“Il mio cuore è ferito dal comportamento di Kean. Fa parte di quella categoria di giocatori che sono dei privilegiati e sanno dire solo ”voglio, voglio, voglio" senza dare nulla. Ma non sto parlando di gol e assist, ma di spirito e di presenza in città".

Sul Viola Park

“Qualcuno entra al Viola Park, che è bellissimo ma asettico, e esce solo per controllare di quanto è cresciuto il conto in banca. Questi giocatori sono tanto distanti dalla città e dalla tifoseria. Non sanno nemmeno cosa vuol dire tifare Fiorentina”.