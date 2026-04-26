E anche stavolta Kean non si è visto allo stadio. Il motivo del forfait

Anche quest'oggi, Moise Kean non era allo stadio a vedere la partita della Fiorentina contro il Sassuolo.

Contro il Crystal Palace, in Conference League, l'influenza gli aveva impedito di essere a vedere giocare i compagni in campo. Questa volta, almeno questa è la versione ufficiale data dalla società, era alle prese con una doppia seduta di terapia.

Tutto questo ovviamente per cercare di togliergli il dolore alla tibia che gli ha impedito di giocare in queste ultime settimane.