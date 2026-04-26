Un altro punticino che avvicina la salvezza, la Cremonese è quasi a distanza di sicurezza. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Un punticino in più, nient'altro perché ormai la Fiorentina non ha altro da chiedere a questo triste campionato: lo 0-0 con il Sassuolo allunga l'agonia di un altro po' ma quantomeno allontana a -9 la Cremonese e lascia a -8 il Lecce.

Per la salvezza matematica ormai manca poco, per la fine della stagione (per fortuna) anche.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 33, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.