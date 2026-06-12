Valcareggi: "Ferrari è il primo colpevole, mentre su Joseph Commisso mi sono ricreduto. Fiorentina in vendita? So che..."

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Spero che Joseph Commisso confermi quanto detto in quel video anche davanti a Ferrari, lasciando il controllo della società in mano a Paratici. Anche perché Ferrari, avendo scelto Pioli e Pradè, è complice del disastro più degli altri, e a differenza degli altri è ancora lì. Mi sono riavvicinato a Joseph perché mi è piaciuto quello che ha detto”.

“Non mi risulta che la Fiorentina sia in vendita”

Poi ha aggiunto: "La Fiorentina è un club che interessa, ha un costo accessibile ed è una grande società, ma al momento non c'è nessuna trattativa per la vendita per quello che mi risulta. Poi ovviamente tutto è in vendita sempre, anche la Fiorentina. La novità della clausola obbligatoria è la fine del mercato, è come se uno va al supermercato e compra quello che vuole.