Ferrari, Paratici...e Pilar Fogliati. Il diesse viola si porta anche la compagna negli States

Alessandro Ferrari, Fabio Paratici ma non solo. La delegazione partita da Firenze alla volta degli Stati Uniti, dove è in scena un lungo confronto dei massimi vertici della Fiorentina, vede anche la presenza di Pilar Fogliati, l'attrice italiana 33enne, fidanzata dell'attuale direttore sportivo viola.

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La Fogliati sta documentando questo suo viaggio Oltreoceano attraverso tutta una serie di stories su Instagram con selfie e particolari interessanti trovati a giro per New York e dintorni.

Storia di dominio pubblico

Da tempo i due, Paratici e Fogliati, ormai non si nascondono più e la loro storia ormai è diventata di dominio pubblico, tant'è che sono stati visti in giro per Firenze ma anche ad altre uscite del diesse gigliato.