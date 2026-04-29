Pilar Fogliati: "Sono innamorata di Paratici e non mi interessano le critiche per l'età. Non me ne frega niente"

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha notoriamente una relazione con l'attrice e regista cinematografica Pilar Fogliati. Quest'ultima, in un'intervista al Messaggero, ha parlato proprio di Paratici e del loro rapporto: “Come si dice: «Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno». In effetti, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto. Ci siamo incontrati a una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo cene contaminate, con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti”.

“Non me ne frega niente delle voci, è una cosa bella e vera”

“Il fatto che veniamo da due ambienti diversi, i vent’anni di differenza di età, può influire sulle voci... Però dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera. Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano. Subito ho pensato male, poi mi sono detta: «Pilar, è vero, sei felice, siamo innamorati. Ma chi se ne frega»”.

“Mi piacciono le persone integre. Io e Fabio ridiamo tanto”

Sulla relazione precedente, con il manager Severiano Recchi: “Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me. Quello prima ancora (l’attore Claudio Gioè, ndr) in effetti era parecchio più grande. Non c’è una regola, semplicemente mi innamoro della persona. Ho iniziato a lavorare a vent’anni e ho avuto subito a che fare con persone di ogni età, non ci faccio caso. Mi piacciono le persone integre e lui lo è. Ed è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto”.