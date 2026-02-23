Tante le interviste per Pilar Fogliati, attrice e compagna di Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Nella sua chiacchierata con Il Messaggero Fogliati ha parlato anche della squadra viola.

Sulla sua relazione con Paratici

“No, non ho progetti a breve termine. Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale (Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ndr). I paparazzi? Non sono abituata. Ma se sei felice, a queste cose non fai caso. L'importante è non aprire mai i commenti dei social. Una regola aurea”.

Sulla Fiorentina

“Se Conti mi ha chiesto di conoscerlo? Ancora no. Ma secondo me a un certo punto, dietro le quinte, una battuta me la farà. Se verrò con lui allAriston? Non lo so ancora. Sono mondi così lontani... e poi lui ha tanto da fare. Fiorentina salva o in B? Mi auguro tantissimo che si salvi. Ma non sono esperta di calcio”.