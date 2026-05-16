Paratici va al memorial dedicato al padre e si presenta con la Fogliati. "Mi fate sentire apprezzato"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è ancora fortemente legato al paese in cui ha vissuto i primi anni della sua vita e dove ha giocato a calcio per la prima volta. E in queste ore si è recato a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, perché non è voluto mancare al Memorial intitolato al padre Luciano, un torneo di calcio Under 14 dedicato a colui il quale è stato presidente della Borgonovese dal 1978 al 1986.

Con la fidanzata

Una tappa intermedia prima dell'arrivo a Torimo dove la Fiorentina affronterà la Juventus e un bagno di folla per il dirigente viola che non si è però presentato da solo perché era in compagnia della fidanzata, l'attrice Pilar Fogliati.

“Mi sento apprezzato”

Paratici ha incontrato anche alcuni rappresentati del Viola Club Piacenza e ha detto: “Mi fate sentire apprezzato sia come uomo che come dirigente”.