Il finanziamento del mercato della Fiorentina e l'alleggerimento del monte ingaggi: Ecco gli input di Commisso a Paratici
Il viaggio di Alessandro Ferrari e Fabio Paratıcı negli Stati Uniti servirà anche per gettare le basi della nuova stagione della Fiorentina.
Ambizione
Ambizione è la parola chiave utilizzata dal neo allenatore Fabio Grosso nella sua prima dichiarazione ufficiale e ribadita dal presidente viola, Giuseppe Commisso, nel suo discorso di benvenuto al tecnico.
Finanziamento e monte ingaggi
Eppure l'input che arriva per Paratici, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, sarà finanziare le entrate attraverso le uscite e alleggerire il monte ingaggi. Ecco perché si guarda molto a giovani di qualità, meglio se italiani, che abbiano voglia di rilanciarsi nel nostro campionato.
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