Il finanziamento del mercato della Fiorentina e l'alleggerimento del monte ingaggi: Ecco gli input di Commisso a Paratici

Il viaggio di Alessandro Ferrari e Fabio Paratıcı negli Stati Uniti servirà anche per gettare le basi della nuova stagione della Fiorentina.

Ambizione

Ambizione è la parola chiave utilizzata dal neo allenatore Fabio Grosso nella sua prima dichiarazione ufficiale e ribadita dal presidente viola, Giuseppe Commisso, nel suo discorso di benvenuto al tecnico.

Finanziamento e monte ingaggi

Eppure l'input che arriva per Paratici, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, sarà finanziare le entrate attraverso le uscite e alleggerire il monte ingaggi. Ecco perché si guarda molto a giovani di qualità, meglio se italiani, che abbiano voglia di rilanciarsi nel nostro campionato.