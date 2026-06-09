Grosso e la call con i Commisso. Ma l'incontro di persona è pianificato più avanti

Mentre Fabio Paratici si trova negli Stati Uniti, anche, per conoscere Giuseppe Commisso e la madre del presidente, Catherine, Fabio Grosso dovrà invece attendere ancora un po' prima di poter parlare di persona con la proprietà della Fiorentina.

Agosto

Quanto? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport fino ad agosto, perché sarà allora che i Commisso viaggeranno verso Firenze.

La call prima dell'annuncio

Però Grosso ha già avuto l'occasione di parlare con loro, perché prima dell'annuncio c'è stata una call con il dg Ferrari nel corso della quale Giuseppe e Catherine hanno dato il benvenuto al nuovo allenatore.