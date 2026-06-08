Grosso: "Arrivo in un club prestigioso come la Fiorentina. Non amo fare promesse, ma ci sono cose che posso garantire sul mio operato"

Ecco le prime parole di Fabio Grosso da nuovo allenatore della Fiorentina rilasciati ai canali ufficiali della società gigliata.

Le parole di Grosso

“Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità”.

Sul suo lavoro

“Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”.