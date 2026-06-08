Nella nota ufficiale che annuncia l'arrivo alla Fiorentina di Fabio Grosso, si leggono anche le parole di Giuseppe B Commisso, che ha commentato così l'approdo sulla panchina viola del nuovo tecnico.

Le parole di Commisso

“Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti”.

Sulla stagione passata e sul futuro

"Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!