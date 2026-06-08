Commisso: "Grosso allenatore che si è costruito da solo il percorso. Crediamo abbia l'entusiasmo giusto per costruire una Fiorentina più forte"
Nella nota ufficiale che annuncia l'arrivo alla Fiorentina di Fabio Grosso, si leggono anche le parole di Giuseppe B Commisso, che ha commentato così l'approdo sulla panchina viola del nuovo tecnico.
Le parole di Commisso
“Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti”.
Sulla stagione passata e sul futuro
"Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!