Ferrari a New York anche per strappare il sì definitivo a Commisso sul Franchi: un mese e mezzo per la candidatura ad Euro 2032

Il calcio e il futuro a breve termine della Fiorentina in primo piano ma anche quello del Franchi, al centro dei temi da dibattere da parte della dirigenza viola in partenza per New York. Il presidente Commisso ha ribadito la volontà di collaborare con il Comune ma il tempo delle decisioni definitive è dietro l'angolo: a fine luglio scade il termine ultimo per la candidatura di Firenze ad ospitare Euro 2032 e per questo, scrive Repubblica, l'argomento sarà discusso nei prossimi giorni.

Sul piatto c'è il sì, o comunque la risposta definitiva del presidente, che Ferrari dovrà trarre e riportare in Italia alla sindaca Funaro: in ballo c'è la concessione di almeno 50 anni che vorrebbe la società viola per partecipare con i suoi 55 milioni al finanziamento del secondo lotto di lavori. Una concessione che garantisca alla Fiorentina di inserire il Franchi come asset, utile ad aumentare il valore i ricavi del club ed eviti al Comune di aprire finanziamenti o mutui di qualsivoglia genere.