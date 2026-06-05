Sessa viene incontro a Firenze per il Franchi: "Avremo un periodo di tolleranza estiva". Il capoluogo toscano in prima fila per Euro 2032

L'appuntamento con Euro 2032 è ancora abbastanta distante ma il mondo del calcio e quello politico sono pienamente impegnati nel fare almeno una prima, importante, selezione per gli stadi che ospiteranno questo appuntamento.

Cinque sedi

Quasi sicuramente tra le cinque sedi italiane ci saranno Roma, Milano e Torino - si legge su La Stampa - Poi probabilmente il nuovo stadio di Firenze. E l’ultimo impianto uscirà tra Napoli, Palermo e Cagliari.

Le parole di Sessa

Intanto il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa ha detto: “Sono ottimista, ce la faremo come abbiamo fatto con Pnnr e Milano-Cortina”.

La prima scadenza per presentare candidatura ufficiale e presentazione è alla fine di luglio, ma il vero termine è quello di ottobre per riferire alla Uefa che ovviamente ha l’ultima parola sull’organizzazione.

Un bene per Firenze

“Probabilmente avremo un periodo di tolleranza estiva” ha spiegato Sessa facendo capire che la deadline di fine luglio potrà avere una certa flessibilità. Il che per Firenze potrebbe essere un bene perché deve essere ancora messo a punto il project financing con la Fiorentina, per coprire i costi della seconda fase dei lavori. Non certamente però quella autunnale.