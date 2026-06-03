Commisso: "Lavoreremo con il Comune per la modernizzazione del Franchi. Vogliamo uno stadio che onori Firenze e generi ricavi"

Il numero uno della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha confermato la volontà del club viola di investire nel rifacimento e ammodernamento dello stadio Franchi.

“Confermata la nostra intenzione di lavorare col Comune”

“Abbiamo formalmente confermato la nostra intenzione di continuare a lavorare con il Comune di Firenze - ha detto - per il completamento e la modernizzazione dello stadio Artemio Franchi. Il nostro obiettivo è semplice: dare ai tifosi della Fiorentina una bella casa degna della loro passione. Creare un’esperienza di partita eccezionale e degna di questa città. E anche costruire un futuro più forte e più sostenibile per il club”.

“Vogliamo uno stadio che onori Firenze”

“Uno stadio moderno non è una questione solo di mattoni e cemento. Riguarda l’orgoglio, l’appartenenza. E poi quando un club può generare maggiori ricavi, in modo giusto e responsabile, crea maggiore capacità di investimento. Vogliamo uno stadio che onori Firenze, rispetti i nostri tifosi e aiuti la Fiorentina a diventare più forte anno dopo anno. Questa deve essere la nostra casa”.