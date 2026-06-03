Commisso: "I titoli vinti con le giovanili non sono trofei ma segnali. Viola Park simbolo di come vogliamo il club"

E' stata una stagione importante, almeno a livello di trofei vinti, quella vissuta dalle giovanili della Fiorentina. Ma i titoli porteranno anche giocatori alla prima squadra? In attesa di una risposta a questa domanda registriamo alcune dichiarazioni del presidente viola, Giuseppe Commisso.

“Non solo trofei, ma segnali”

“I titoli vinti dalle nostre giovanili non sono solo trofei - ha detto - sono segnali e sono la prova che quando un club investe sui giovani li protegge, li educa e fa capire che il futuro conto. Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutto ciò. La visione mia e di mio padre è sempre stata quella di investire sui nostri ragazzi e sui giovani affinché la Fiorentina possa continuare a produrre grandi giocatori”.

“Il Viola Park non è solo un centro di allenamento…”

“Il Viola Park non è semplicemente un centro di allenamento è una casa per la crescita, è il simbolo di un club per come vogliamo che la Fiorentina sia. Investiamo affinché un giocatore possa entrare in campo al Franchi, comprendendo esattamente ciò che questi colori significano per la gente di Firenze”.