Oulaï in volo... verso? Ma il centrocampista manda un messaggio chiaro: "Missione terminata" - FOTO
Qualche ora fa attraverso i suoi social, Christ Inao Oulaï ha mandato un messaggio social piuttosto chiaro. Una storia che lo ritrae su un volo della Turkish Airlines.
In volo
La meta del giocatore non è nota, con la compagnia aerea che come noto opera molto sull'aeroporto di Istanbul, città dove era il calciatore fino a qualche ora fa.
Messaggio chiaro
Un altro messaggio piuttosto inequivocabile lo si trova nella traccia audio che il centrocampista classe 2006 ha usato per accompagnare lo scatto in volo: “Mission terminé”, cioè “Missione terminata”. Prossima destinazione? Al momento Firenze è l'opzione più calda.
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