Valdepenas-Fiorentina: Il diritto di recompra che si è garantito il Real Madrid. Una clausola rescissoria monstre
Victor Valdepenas è da considerare il quinto acquisto dell'estate effettuato dalla Fiorentina.
Tre anni di recompra
I contorni economici di questa operazione sono stati rivelati da Radio Bruno che sottolinea come al Real Madrid vadano 8 milioni di euro subito più il 50% sulla futura, eventuale, rivendita. Il Real si è anche garantito un diritto di recompra per tre anni.
Che clausola!
Cinque gli anni di contratto che verranno siglati dal giovane difensore spagnolo che avrà anche una clausola rescissoria monstre da 60 milioni di euro.
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