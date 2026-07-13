Paratici si è tenuto un jolly in mano. Un'operazione costosa e un talento che intriga la Fiorentina

Paratici è già al lavoro per regalare a Grosso e alla Fiorentina più di un rinforzo ancora. Inoltre, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, e si è tenuto un altro jolly, ovvero un colpo da piazzare nel corso di questo mercato.

Talento sul quale investire

Per jolly non si parla di un prestito o un'operazione a costi limitati, ma un talento su cui investire una cifra consistente. E il nome che intriga di più al momento è quello di Oulai, mediano del Trabzonspor che è reduce dal Mondiale in Nord America giocati con la Costa d'Avorio.

L'apertura del giocatore

La novità secondo il quotidiano sportivo è l'apertura convinta del giocatore, che ha dato il suo assenso a trasferirsi a Firenze. L'ostacolo invece resta la richiesta economica del club turco: 35-40 milioni, considerati troppi anche per un talento come lui.

Priorità alla Fiorentina

Di sicuro però Paratici non si lascerà scoraggiare dalle pretese del Trabzonspor e proverà a trovare una soluzione economica che possa soddisfare tutti. Brentford e Lipsia ora fanno meno paura, perché Oulai ha dato la sua priorità alla Viola.

Abbassamento dei costi

Le buone prestazioni ai Mondiali hanno complicato i piani della Fiorentina, mettendo Oulai in vetrina e attirando le attenzioni di diversi club. Una ribalta che ha fatto lievitare il prezzo, passando dai 20-25 iniziali ai 35-40 attuali. Una cifra a cui il club viola non vorrebbe arrivare, per questo Paratici sta lavorando per cercare di abbassare il costo fisso.