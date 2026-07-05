La suggestione Oulai: la Fiorentina cerca un sostituto o un partner di Fagioli? Di certo un po' di lentezza in meno

Si chiama Christ Inao Oulai ed è una delle “sensation” del calcio africano: centrocampista un po' in controtendenza con lo stereotipo classico del luogo (ma anche con i profili che vanno per la maggiore in Italia), perché non dotato di grande massa muscolare e altezza ma appena sopra il metro e settanta.

Il tassello che manca alla Fiorentina

Nella rosa della Fiorentina c'è abbondanza di fisicità, tra Brescianini, Fabbian, Ndour, Mandragora, lo stesso Thortsvedt qualora la società viola affondi il colpo. Fagioli è l'unico più legato al palleggio che al contrasto ed Oulai si avvicina più a quel ‘partito’. L'ivoriano ha grande rapidità di gambe e delicatezza nel tocco di palla: nel Trabzonspor gioca davanti alla difesa ma funge anche da schermo. Un tuttofare alla Kanté, se vogliamo.

La Fiorentina ha smentito la trattativa ma l'identikit del giocatore può essere indicativa: in attesa di capire che ne sarà dei vari interpreti del reparto, perché le offerte saranno valutate un po' per tutti. Di certo c'è che al centrocampo viola va tolta un po' (un bel po') di lentezza, tragica skill che ha accompagnato la scorsa stagione.