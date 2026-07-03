Fiorentina vicinissima a Koleosho: la trattativa si sblocca improvvisamente

Finalmente ci siamo, la Fiorentina sta per chiudere il suo secondo colpo di mercato. Dopo l'arrivo del difensore Viery, adesso sta per concretizzarsi un acquisto per le fasce offensive, reparto interamente da costruire per il club viola.

Koleosho, finalmente un'accelerata

La trattativa per Luca Koleosho era partita nel migliore dei modi, con un'immediata intesa tra Fiorentina e Burnley intorno ai 10 milioni di euro. I problemi sono sorti al momento della decisione del calciatore, che ha preso tempo e riflettuto di fronte all'altra proposta, quella del Paris FC. Koleosho ha già giocato nel club parigino negli ultimi sei mesi in prestito e in ballo c'era una proposta economica allettante. I viola non avrebbero atteso per tanto altro tempo, ma finalmente è arrivato un punto di incontro.

Fiorentina vicinissima a chiudere l'affare

Ora la Fiorentina è vicinissima a Luca Koleosho: lo conferma il giornalista Matteo Moretto. Considerato l'accordo già trovato tra i club, la trattativa è automaticamente in stato avanzato.