Paratici ha un altro paio di colpi in canna e uno potrebbe arrivare dalla Liga: via vai con Siviglia per Gosens

Tanto sta tuonando che alla fine potrebbe piovere: si adatta molto bene la rivisitazione del noto detto a Robin Gosens e alla fascia sinistra della Fiorentina. In questi giorni in club viola si sta muovendo su più tavoli, molti dei quali contenenti difensori di fascia mancina.

Dopo la Premier, la Liga

Come riportato da La Nazione, il Ds Paratici è in attesa di formalizzare un altro paio di affari dopo quello di Viery. E ripartendo proprio dalla fascia difensiva, destra in questo caso, la candidatura di Juanlu Sanchez, del Siviglia, cercato con insistenza dal Napoli in passato, può tornare buona. Nei giorni scorsi la Fiorentina era stata accostata all'esterno, sempre spagnolo, ma del Wolverhampton, Hugo Bueno. E proprio a Siviglia, sponda Betis, potrebbe finire il tedesco.