Si incrocia il destino da quella notte di Conference? Il Betis mette Gosens nel mirino

La testa torna all'8 maggio 2025, giorno di Fiorentina-Real Betis 2-2, semifinale di ritorno di Conference League. Furono gli andalusi a staccare il pass per la finale contro il Chelsea (poi persa); a ridare speranza alla Viola fu solo la doppietta di Robin Gosens.

Quella doppietta di Gosens al Betis…

Ecco, i destini di quella notte potrebbero incrociarsi. Non è un mistero che il tedesco sia tra i principali indiziati a uscire dalla Fiorentina, principalmente per una questione di ingaggio. La volontà del calciatore, invece, sarebbe quella di rimanere a Firenze. In ogni caso arrivano interessamenti, uno su tutti.

E se finisse a giocare proprio lì?

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Real Betis ha messo gli occhi su Gosens. I biancoverdi giocheranno la prossima Champions e hanno bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra. I contatti sono al momento preliminari, intanto il club spagnolo si è informato. Un altro obiettivo è Angelino della Roma.