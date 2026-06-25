Intanto Gosens... passa a commentare i Mondiali. E difende Xhaka: "Ma quale ambiente tossico? Sono scettico"

In casa Fiorentina emergono le prime valutazioni in tema mercato. Alcuni elementi della rosa percepiscono un buono stipendio che grava sulle casse viola, le quali vorrebbero alleggerirsi. Robin Gosens è tra questi, ma ha comunque dichiarato di voler rimanere a Firenze.

Gosens commenta i Mondiali

Intanto il terzino tedesco si è prestato a commentare un po' dei Mondiali, in particolare per quanto riguarda la Svizzera e il capito Granit Xhaka. Quest'ultimo aveva apertamente criticato gli allenamenti del ct Yakin. Gosens difende il centrocampista a ARD.

E difende Xhaka

“Ma quale ambiente tossico? Ma come fanno a saperlo? Non credo ci siano informazioni riservate dallo spogliatoio, rimango sempre molto scettico. Ormai si cavalca sempre l'onda e piace tanto questa cosa. I titoli attirano l'attenzione. Personalmente vedo Xhaka essere il prolungamento dell'allenatore in campo, tutti si affidano a lui in campo. Questo è importante”.