Gosens vuole restare a Firenze: le valutazioni di Paratici a fronte di un monte ingaggi da alleggerire

Tra i compiti che spetteranno a Fabio Paratici al rientro dall'America ci sarà anche quello di risanare il monte ingaggi della Fiorentina, al momento troppo alto. Spiccano in tal senso i nomi di De Gea, Kean e Gosens, tre calciatori tra i più pagati della rosa sulla cui permanenza sono emersi svariati dubbi.

Gosens vuole restare

Tra loro, però, ce n'è uno che sembra sicuramente destinato a restare. Si tratta proprio di Gosens che, secondo quanto scrive TMW, al netto delle situazioni capitate negli ultimi mesi ha voglia di continuare a vestire la maglia viola. Il suo contratto scade nel 2028, ma bisognerà capire se la Fiorentina avrà intenzione di confermarlo considerando l'importante ingaggio e i tanti problemi fisici che l'hanno condizionato nell'ultima stagione.