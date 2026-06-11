Gosens: “Fiorentina? É stato tutto molto stressante a livello mentale. Mi ha fatto male la telefonata del CT tedesco…”

Non è stata un’annata facile per Robin Gosens. L’esterno sinistro della Fiorentina non si è espresso al massimo con una squadra che ha avuto anche una stagione molto deludente.

“Quello che è successo è stato molto stressante a livello mentale – ha detto Gosens - E poi c'è stata anche una telefonata molto deludente con l'allenatore della nazionale che ha pesato e in cui mi ha informato che non sarei andato ai campionati del mondo”.

“Ecco il motivo della mia esclusione”

Su questo punto aggiunge: “Nella conversazione cruciale che abbiamo avuto, mi ha detto che David Raum e Nathaniel Brown avevano fatto molto bene la scorsa stagione e che, sebbene io avessi avuto un'annata discreta, non ero stato abbastanza costante. Aveva ragione, semplicemente non giocavo con regolarità a un livello tale da poter partecipare al Campionato del Mondo”.

“Anche se è la verità, la cosa mi ha fatto male”

Infine: “Ricevere una comunicazione negativa così netta fa sempre male, anche se è la verità. Dopotutto, si vive per sogni del genere come quello di andare ai Mondiali. Ma non bisogna dimenticare una cosa: questo tipo di conversazioni non sono facili né piacevoli nemmeno per il commissario tecnico della nazionale. Apprezzo molto il confronto aperto che c’è stato con lui”.