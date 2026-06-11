Cecchi: "Con Pellegrino al posto di Kean la Fiorentina non migliora. De Gea guadagna tanto? Se lo merita!"

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno, commentando alcuni temi attuali di casa Fiorentina, dal summit in America della dirigenza fino al tema attacco e nello specifico Moise Kean.

‘Fiorentina da potenziare, non ridimensionare’

“Spero che la dirigenza torni dall’America con un nuovo slancio, ma le voci che arrivano vanno nella direzione dell’abbassamento del monte ingaggi. Capisco De Gea guadagni tanto, ma è perché se lo merita. Sono pronto ad alcune partenze, ma occorre una base su cui edificare la nuova Fiorentina. La squadra dovrebbe essere potenziata, non ridimensionata”.

‘Kean ha 20 gol nelle corde, l’importante è che…'

“Non mi è piaciuto come si è comportato Kean, ma se parte e arriva Pellegrino non si fa il salto di qualità. Se Piccoli avesse giocato nel Parma avrebbe fatto gli stessi gol. Kean ha 20 gol nelle corde, l’importante è che abbia voglia di restare e ci sia chiarezza d’intenti, può dare molto di più di quanto fatto nella stagione appena conclusa. La Fiorentina non ha la forza di venderlo e prendere uno migliore. Semmai si possono cedere Dodô o Gudmundsson".