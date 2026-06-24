Parisi alle prese con l'infortunio, Gosens in dubbio. E allora Paratici guarda in Brasile per rinforzare la fascia sinistra

La Fiorentina non guarda solo in Italia e in Europa per il proprio mercato. Complici il brutto stop fisico di Parisi e i dubbi legati al futuro di Gosens, Paratici sta lavorando per consegnare a Grosso un nuovo esterno sinistro e l'ultimo nome arriva direttamente dal Sudamerica.

Paratici pesca in Brasile

Lo fanno i media locali, in particolare UOL Esporte, secondo cui la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Ayrton Lucas, esterno basse classe 1997 del Flamengo. Come sempre i viola non sono gli unici candidati, dato anche il forte interesse del Rennes. Vedremo se la pista sudamericana si concretizzerà oppure se Paratici continuerà ad operare prevalentemente in Europa e in Italia. .