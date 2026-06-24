Non il primo della lista, ma nel mercato degli esterni offensivi Paratici monitora anche un calciatore del Bologna

La Fiorentina ha bisogno di nuovi esterni d'attacco, ruolo quasi del tutto scomparso nelle scorse sessioni di mercato. Ecco perché Paratici sta lavorando per consegnare a Grosso dei calciatori adatti al 433, con Koleosho che dovrebbe essere il primo rinforzo in tal senso.

Un nuovo nome in lizza

Quello dell'attaccante dell'Italia under 21 non è però l'unico nome che circola. Secondo Repubblica, infatti, la Fiorentina avrebbe avviato un sondaggio anche per Niccolò Cambiaghi, esterno del Bologna. Una pista che al momento resta defilata rispetto a quelle che portano, oltre che allo stesso Koleosho, anche a Cancellieri, Lang e Bakayoko, ma che Paratici vuole continuare a monitorare.