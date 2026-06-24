Bakayoko e Lang: la Fiorentina studia il grande colpo sugli esterni. I piani di Paratici per portarli a Firenze

La Fiorentina sta lavorando alacremente per rinforzare il comparto esterni della rosa. Sono tanti i nomi che stanno rimbalzando in queste ore; su tutti Koleosho. La sensazione però è che la società, in questa zona del campo essenziale nel 4-3-3 di Grosso, possa piazzare il grande colpo dell'estate.

Due pezzi pregiati

I nomi più blasonati e affermati che circolano in queste ore sono quello di Bakayoko del Lipsia e Noa Lang del Napoli. Età, esperienza e caratteristiche molto differenti, ma in comune c'è l'alto costo del cartellino e un'ultima stagione al di sotto delle aspettative.

Costi e trattative

Per Bakayoko, che il Lipsia ha pagato un anno fa 18 milioni, la squadra tedesca non vuole assolutamente fare minusvalenza nonostante un'annata passata più in panchina che in campo. Il prezzo fissato dal club della galassia Red Bull è di 20 milioni, per la Fiorentina l'operazione sarebbe fattibile solamente in prestito. Per Noa Lang invece il Napoli sembra più malleabile e potrebbe anche lasciarlo partire in prestito. Nella trattativa potrebbe poi rientrare il terzino destro della Fiorentina Dodò, che piace molto ai partenopei e che non ha una valutazione molto diversa dall'ala olandese.