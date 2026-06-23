De Santis: "La Fiorentina è su Bakayoko, viene da una stagione importante in Germania. Piace Aranda"

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio, ha rivelato una novità di mercato riguardante la Fiorentina: “Il club viola è su Johan Bakayoko del Lipsia, così come un altra società italiana. E' un esterno offensivo, classe 2003, che ha fatto già bene in Olanda prima ancora che in Germania, dove ha fatto un'ultima stagione importante. E lui sì che potrebbe essere funzionale per Grosso. Belga, mancino di piede, valutazione di circa 18 milioni di euro”.

Aranda

“In Sud America i profili sono ben definiti e credo e mi risulta che Aranda piaccia alla Fiorentina. E' un classe 2007 che ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni. Poi gli argentini si tengono sempre una percentuale sulla rivendita. Le clausole rescissorie sono molto alte, ma sono solo indicative”.

Baroni

“E' uno di quei giocatori che risaltano subito - conclude De Santis - Ricorda Mastantuono ed è uno del quale in Argentina se ne parla già da molto. Il dubbio è che è proprio un classico trequartista, che quindi non si inserirebbe alla perfezione nel sistema di gioco di Grosso. Ma sulla qualità del talento non ci sono dubbi”.