Joao Mario mette davanti a tutti la Fiorentina...anche al Bologna
Anche la Juventus, così come la Fiorentina del resto, vivrà una parte del proprio mercato, cercando di piazzare altrove i giocatori che non rientrano nei propri piani tecnici.
Bologna su Joao Mario
Tra questi c'è anche il terzino destro Joao Mario, che il Bologna sta provando a riportare in Emilia dopo i sei mesi fatti in rossoblu la scorsa stagione.
Priorità ai viola
Ma il portoghese, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha deciso di dare la propria priorità alla Fiorentina, la quale però, per affondare il colpo deve prima cedere Dodô.
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