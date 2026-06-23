C'è Martinez per il dopo Dodô: E si apre una corsa a due

Il nome nuovo in chiave Fiorentina per gli esterni di difesa è quello di Arnau Martinez, classe 2003 retrocesso in Serie B spagnola col Girona al termine di questa stagione.

In concorrenza

Lo spagnolo entra così in concorrenza con il genoano Brooke Norton-Cuffy, nome già uscito da tempo, per l'eventuale dopo Dodô.

Le ambizioni di Dodô

Parliamo ancora di eventualità perché deve essere ancora messa nero su bianco l'uscita del brasiliano, anche se la tendenza è quella. Giusto la scorsa settimana il direttore sportivo Fabio Paratici aveva lasciato capire che l'ex Shakhtar Donetsk avesse “legittime ambizioni” di cambiare maglia, ovviamente a patto che sia fatto a condizioni economiche che soddisfino il club viola.