Dodô è un obiettivo della Roma: la Fiorentina prepara le alternative, non c'è solo Norton-Cuffy

In casa Fiorentina si preparano le prime novità di mercato, a cominciare da Dodô. Il terzino brasiliano è tra i principali candidati a salutare Firenze, quattro anni dopo il suo arrivo. E ci sono alcuni club interessati.

Dodô-Roma, continua il pressing

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma continua il pressing per Dodô, entrato ufficialmente nella lista degli obiettivi giallorossi. C'è però una differenza tra valutazione della Fiorentina, 18 milioni di euro, ed effettiva proposta. Si potrebbe trovare un'intesa sui 13 milioni, mentre il Napoli pare defilarsi dalla pista per il brasiliano.

La Fiorentina si prepara

E le alternative? La Fiorentina starebbe preparando l'identikit del sostituto eventuale. Uno dei principali indiziati è Brooke Norton-Cuffy del Genoa, già cercato da giorni, ma spunta anche il nome dello spagnolo Arnau Martinez del Girona.