L'idea Roma potrebbe già tramontare per Dodo: il motivo è semplice

Il futuro del difensore della Fiorentina Dodo è ormai scritto: ad un anno dalla scadenza del suo contratto il brasiliano quest’estate con ogni probabilità lascerà Firenze. Club ed entourage del giocatore sono ormai da tempo ai ferri corti e di rinnovo non se ne parla ormai da anni. Per tutti questi motivi i Viola erano alla ricerca del miglior offerente, con l’obiettivo di massimizzare l’incasso. E su di lui sembravano esser piombati due club: il Napoli di De Laurentiis e la Roma di Gasperini.

La Roma aveva superato il Napoli per il Brasiliano

E banche sembrava essere ad un passo dall’approdare nella capitale, con il giocatore che ha fatto piu ammiccamenti ad alcuni tesserati giallorossi sui social, nelle ultime ore le cose sembrano essere cambiate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, nonostante la Roma sia intenzionata a rafforzarsi sulle fasce, zona cruciale del campo per il calcio di Gasperini, il brasiliano sarebbe stato superato nella lista dei preferiti del tecnico di Grugliasco.

Gasperini potrebbe aver cambiato idea

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in questi giorni in casa Roma la pista che prende piede è quella di Davide Zappacosta, esterno che Gasperini ed il ds D'Amico conoscono bene dai tempi di Bergamo. Il prezzo del cartellino è già stato fissato: l’Atalanta chiede 10 milioni per il classe 1992, ma è disposta ad ascoltare anche offerte di poco inferiori.