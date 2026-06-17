Il sogno viola di Fazzini non è andato secondo i piani. C'è ancora una possibilità?

L'esperienza di Jacopo Fazzini con la maglia della Fiorentina avrebbe sicuramente voluto un inizio diverso. E adesso la speranza è che non sia già arrivata la fine. Il ragazzo si è legato al club viola l'estate scorsa, acquistato dall'Empoli per circa 10 milioni di euro. Un passo importante per lui, da sempre tifoso della Fiorentina.

Fazzini, un matrimonio da favola… con poche memorie

Eppure c'è stato davvero poco o nulla da raccontare di questi mesi. Fazzini non è riuscito a esprimersi, vittima della disastrosa stagione collettiva che non gli ha permesso di imporsi, neanche a piccoli sprazzi. Restano sullo sfondo alcuni frammenti, come quell'occasione sfumata all'ultimo minuto nel derby contro il Pisa.

C'è ancora margine per rimanere alla Fiorentina?

Che fare con il classe 2003? Una risposta immediata non c'è, ma difficilmente i tifosi della Fiorentina lo rivedranno con i propri colori indosso. Attenzione all'interesse del Parma nei suoi confronti, mentre una minusvalenza è altamente probabile. Ma prima di ogni giudizio definitivo, Fabio Grosso sembra aver chiesto di voler valutare il ragazzo prima di prendere decisioni affrettate.