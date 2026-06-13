Fazzini e una minusvaleza già messa in conto ma prima Grosso vuole rendersene conto dal vivo

La storia di Jacopo Fazzini è una delle tante che non tornano nella gestione recente della Fiorentina: 10 milioni spesi un anno fa per fargli interpretare non si sa bene che ruolo e una nuova valutazione su di lui che spetterà a Fabio Grosso. Il 4-3-3 indubbiamente potrebbe agevolarlo ma la concorrenza è foltissima e integrata anche dagli arrivi di gennaio.

Secondo La Nazione, la Fiorentina ha già messo in conto anche una potenziale minusvalenza sul centrocampista toscano, qualora fosse venduto a cifre ben inferiori a quelle d'acquisto. Prima di arrendersi però, ci sarà il parere del nuovo tecnico a inizio ritiro.