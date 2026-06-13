Fortini e la Fiorentina non si parlano nemmeno per allungare il contratto: scatta la corsa all'acquirente

La priorità di Niccolò Fortini ormai non pare più essere la Fiorentina, con cui ha avuto un impatto complesso nella stagione appena conclusa: poche presenze, tante difficoltà e qualche infortunio. Addirittura, secondo La Gazzetta dello Sport, tra le parti non c'è neanche un barlume di tavolo aperto per discutere del rinnovo di contratto e per la società viola la situazione è emergenziale perché tra un anno il classe 2006 si svincolerà a parametro zero.

Il sogno di Fortini è la Premier League, il Bournemouth si è fatto vivo ma la pista non è così concreta: la Fiorentina sta cercando a tutti i costi un club a cui venderlo, per evitare almeno di perderlo a zero e racimolare una minima plusvalenza.