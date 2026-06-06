C'è ancora spazio per la Fiorentina in Nazionale e stavolta può arrivare anche il debutto da titolare per Fortini

Seconda e ultima amichevole della triste finestra, senza Mondiale, di giugno per l'Italia, attesa domani sera dal match con la Grecia sull'isola di Creta. E seconda chance che il ct ad interim Baldini darà dunque al suo gruppo di Under 21: verso la conferma l'undici titolare che ha battuto il Lussemburgo, con Comuzzo e Ndour come rappresentanti viola in campo.

Probabile però anche l'esordio da titolare (dopo i minuti finali del match di giovedì) per il terzo calciatore della Fiorentina convocato: Niccolò Fortini. Determinante anche l'assenza di Palestra per infortunio, stavolta dovrebbe toccare al classe 2006.