Paratici ascolta offerte anche per Dodô, ma la cifra di partenza è chiara. Dubbio Fortini. E per rinforzarsi...
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra le missioni che Fabio Paratici ha nella prossima sessione di mercato c'è anche quella di abbassare il monte ingaggi della rosa della Fiorentina.
Il punto su Dodô
Anche per questo, per giocatori di valore come Dodô si ascolteranno le offerte che possono arrivare dal mercato. Su di lui c'è l'interesse della Roma, che però deve concretizzarsi in un'offerta da almeno 15 milioni di euro.
Fortini e Joao Mario
Incerto anche il futuro di Fortini, il quale non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. Per quanto riguarda i profili che interessano c'è sicuramente Joao Mario, di proprietà dlela Juventus ma quest'anno in prestito al Bologna.
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