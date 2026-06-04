E Allegri si ritrova ad inseguire Dodô per puntare in alto...
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dodô e Rabiot, due rinforzi per Allegri per puntare in alto. Questo scrive stamani La Gazzetta dello Sport sul mercato del Napoli che arriva così ad intrecciarsi con le vicende della Fiorentina.
Meno caro
Quanto al terzino brasiliano potrebbe anche essere una scelta di comodo per il club azzurro. Questo perché Khalaili, primo obiettivo nel ruolo, viene valutato 25 milioni di euro dall'Union Saint Gilloise, troppi per i partenopei.
Dieci milioni in meno
Dodô invece potrebbe lasciare Firenze per una decina di milioni in meno. Questo perché c'è un contratto in scadenza 2027 che la società non è riuscita a rinnovare a suo tempo.
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