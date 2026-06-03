Dodô-Fiorentina, futuro incerto. Ci pensa una big di Serie A, ma non è l'unica opzione

Il futuro di Dodô è un'incognita. Il brasiliano è tra i principali indiziati, nella Fiorentina, per un possibile addio dopo quattro anni in viola. E le attenzioni per lui non mancano, da parte di molteplici club… uno su tutti.

Dodô, occhio al Napoli

Su Dodô c'è l'interesse del Napoli: il laterale della Fiorentina è stato accostato con grande frequenza al club azzurro, che non nasconde il gradimento per il calciatore. Eppure non è l'unica opzione, anzi, non sembra neanche la scelta principale per trovare un ideale vice di Giovanni Di Lorenzo.

Ma resta la principale alternativa

Come riporta Sky Sport, il Napoli segue attentamente l'israeliano Anan Khalaili: è lui il preferito per la fascia destra. La richiesta dell'Union Saint-Gilloise è di minimo 25 milioni di euro, ci sarà il tentativo di una trattativa. L'alternativa principale è proprio Dodô, anche per un fattore economico: il brasiliano della Fiorentina costa certamente meno.