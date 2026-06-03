Uno, due, via e la Fiorentina si ritrova con 35 milioni in saccoccia...
Uno, due. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport siamo ai titoli di coda tra la Fiorentina e i giocatori Dodô e Gudmundsson.
35 milioni
Due nomi di spicco dell'attuale squadra, pronti a lasciare Firenze ed essere ceduti con l'obiettivo di mettere in cassa qualcosa come 35 milioni di euro (15 per il brasiliano e una ventina per l'islandese).
Gudmundsson
Gudmundsson in maglia viola non ha mai dato l'impressione di poter essere decisivo così come ai tempi del Genoa e questo nonostante i 10 gol complessivi dell'ultima stagione che lo rendono il miglior marcatore della squadra.
Dodô
Dodô invece ha un contratto in scadenza giugno 2027 ed è nel mirino del Napoli e della Roma
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