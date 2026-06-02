Chi parte, chi resta e chi... La situazione di tutti i big di casa Fiorentina. Prepariamoci ad un paio di addii
La nuova era della Fiorentina con Fabio Grosso sulla panchina sta per cominciare. Nelle prossime ore sono attese, in rapida sequenza, le notizie dell'addio al Sassuolo e l'arrivo a Firenze del tecnico.
Piano tecnico
La settimana prossima poi, la dirigenza gigliata, rappresentata da Alessandro Ferrari e Fabio Paratici si recherà negli Stati Uniti per incontrare la famiglia Commisso, proprietaria del club.
E a questo appuntamento il direttore generale e quello sportivo si presenteranno, tra le altre cose anche con un piano tecnico che sta prendendo forma.
Chi parte, chi resta e chi rischia
Tra i big presenti nella rosa Dodo è sicuro partente, così come dovrebbe lasciare la Fiorentina anche Albert Gudmundsson che in questi due anni non è stato né carne, né pesce.
C'è poi chi è in bilico come Robin Gosens, David De Gea e Moise Kean. I tre pesano molto sul monte ingaggi. L'indicazione di Grosso e l'arrivo di alcune offerte specifiche sul mercato influiranno molto sul loro futuro. Fagioli è praticamente certo invece di rimanere.