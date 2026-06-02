Ravanelli: "Grosso e Paratici sicurezze per un grande campionato della Fiorentina"

L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, conosce bene le figure di Fabio Paratici e Fabio Grosso che comporranno il binomio direttore sportivo-tecnico alla Fiorentina.

“Paratici e Grosso sicurezze”

"Da cosa deriva l'ultima stagione deludente dei viola? Quali siano state le motivazioni è difficile da dire perché non sono all'interno, ma credo che Grosso e Paratici siano una sicurezza per fare un grande campionato". Sono le parole dette da Ravanelli a Tuttomercatoweb.

Annuncio

Intanto nei prossimi giorni è atteso l'annuncio ufficiale dell'avvento di Grosso a Firenze e da lì partirà una nuova era tecnica all'interno del club viola.