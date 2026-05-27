La conferma: "Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, il suo contratto sarà..."
Tutto fatto tra la Fiorentina e Fabio Grosso. E' lui il nuovo allenatore viola, così come scritto nelle ultime ore.
“Accordo raggiunto”
Un'ulteriore conferma arriva tra l'insider di mercato, Fabrizio Romano, che su X scrive: “Fabio Grosso nuovo allenatore della Fiorentina, ci siamo! Accordo raggiunto come rivelato ieri e sigillato oggi”.
Contratto biennale
E poi: “Contratti approvati poiché Grosso firmerà un contratto biennale con la Fiorentina”.
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