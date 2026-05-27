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La conferma: "Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, il suo contratto sarà..."

Redazione /
Fabio Grosso
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Tutto fatto tra la Fiorentina e Fabio Grosso. E' lui il nuovo allenatore viola, così come scritto nelle ultime ore. 

“Accordo raggiunto”

Un'ulteriore conferma arriva tra l'insider di mercato, Fabrizio Romano, che su X scrive: “Fabio Grosso nuovo allenatore della Fiorentina, ci siamo! Accordo raggiunto come rivelato ieri e sigillato oggi”. 

Contratto biennale

E poi: “Contratti approvati poiché Grosso firmerà un contratto biennale con la Fiorentina”. 

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