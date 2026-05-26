Carnevali: "Non credo che Grosso abbia la volontà di proseguire al Sassuolo. La Fiorentina uno step in più, ma..." "

L’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo sembra essere arrivata al capolinea, con la Fiorentina in pole position per assicurarsi l'allenatore. A fare chiarezza è stato l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, intervenuto a Sky Sport.

‘Fabio ha fatto molto bene, ma…’

"Con Fabio c’è un rapporto speciale, il piacere nostro è quello di continuare con lui”, ha spiegato Carnevali. Poi però l’apertura alla separazione: “Dobbiamo capire, parlando con il suo procuratore credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione, dovremo pensare chi potrà essere il sostituto. Ci lega un rapporto ottimo ma dobbiamo pensare anche a noi stessi. Sicuramente Grosso ha fatto molto bene, ma non dimentichiamo che c’è una squadra costruita bene, merito di tutti. Diamo la possibilità a un allenatore di ambire ad altri club”.

“Non abbiamo avuto nessun tipo di contatto col Milan, non c’è assolutamente nulla. Fiorentina e Bologna magari hanno uno step in più, ma anche il Sassuolo ha dimostrato di essere una società che lavora bene. Non abbiamo mai trattenuto nessuno, siamo i primi a essere felici se il nostro allenatore può andare in un altro club”.

‘Aquilani possibile sostituto? Abbiamo ottimi rapporti’

“Idee? Ne abbiamo anche più di un paio, dobbiamo fare le giuste considerazioni”. Tra i nomi circolati anche quelli di Ignazio Abate e Alberto Aquilani: “Sono due ottimi profili, Aquilani è stato anche nostro giocatore. Abbiamo ottimi rapporti, li potremmo prendere tutti e due”. Non solo pista italiana: “Ci sono anche dei profili stranieri su cui stiamo lavorando. La nostra strategia non cambia, porteremo avanti la nostra filosofia”.