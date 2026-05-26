Romano chiama Grosso alla Fiorentina: "Accordo quasi chiuso, ecco la durata del contratto"
Fabio Grosso
Arrivano novità molto importanti sul fronte allenatore in casa Fiorentina. A darle è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha aggiornato la situazione sul suo profilo X.
Ci siamo quasi
“La Fiorentina sta per raggiungere un accordo verbale con Fabio Grosso come prossimo allenatore” ha scritto il giornalista sul social.
Il contratto
Il contratto sul tavolo con la Fiorentina è un biennale, ma mancano ancora alcuni dettagli prima di arrivare alla firma. Adesso però siamo vicinissimi: Grosso a un passo dal diventare allenatore viola.
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