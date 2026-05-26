Marinozzi: "Vanoli ha fatto bene, ma ha sbagliato a livello comunicativo. Grosso è una bella idea per la Fiorentina"

Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha parlato al suo canale You Tube della stagione di Serie A appena conclusa, intervenendo anche in merito alla Fiorentina.

Idea Grosso

“Per la Fiorentina è forte l’idea Grosso, che secondo me può rappresentare un cambiamento. Vanoli ha fatto bene, anche se ha commesso diversi errori di comunicazione”.

L'opinione di Marinozzi

“L’idea di cambiare ci sta, soprattutto con un allenatore scelto più da Paratici. A me Grosso piace molto: è un nome che farei anche per i viola. De Rossi? Io lo vedrei bene ovunque, ma mi piacerebbe vederlo ancora al Genoa”.