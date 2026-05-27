Contratto e garanzie sulla squadra: Così la Fiorentina ha convinto il nuovo tecnico. L'idea per il conguaglio al Sassuolo

Da Paolo Vanoli a Fabio Grosso. La Fiorentina decide di cambiare ancore guida tecnica per affrontare così la stagione che deve essere della rinascita.

Conguaglio Sassuolo

Per concretizzare il tutto, il Sassuolo, che ha già preso atto della volontà del proprio allenatore di non continuare in Emilia, ma che ha lo stesso Grosso sotto contratto per un'altra stagione, ora si aspetta un conguaglio sotto qualsiasi forma.

E questa forma potrebbe essere quella di lasciare Nzola al Sassuolo. In Emilia il centravanti angolano è stato apprezzato in questi mesi e non rientra di certo nei piani del club viola. Insomma sarebbe il classico, come da proverbio, prendere due piccioni con una fava.

Contratto e squadra

Per Grosso è previsto un contratto biennale con opzione per il terzo anno e la Fiorentina gli ha garantito anche che avrà a disposizione una squadra d’alto livello. Quella che avrebbe chiesto e voluto Vanoli.